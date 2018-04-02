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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Su kuyusunda ceset bulundu - DENİZLİ

Su kuyusunda ceset bulundu - DENİZLİ

- Olay yerinden görüntüler - Jandarma ekiplerinin incelemesi - Cesedin cenaze aracına taşınması Denizli 'de su kuyusunda ceset bulunduDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde su kuyusunda yakılmış ve çürümeye yüz tutmuş kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.Yeniköy Mahallesi'nde sulama kanalı yanındaki su kuyusunu temizlemek isteyen tarla sahipleri, kuyu içinde ceset görünce durumu jandarmaya haber verdi.Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kuyunun etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi. Su kuyusu içinde ve çevresinde inceleme yapan ekipler, bir erkeğe ait olan cesedin yakıldığını tespit etti.Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

A Haber Jandarma Cenaze Aracı Sulama Kanalı Avcılık 

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