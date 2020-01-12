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12 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Su kuyusuna düşen yavru köpekleri itfaiye ekibi kurtardı

Su kuyusuna düşen yavru köpekleri itfaiye ekibi kurtardı

köpeklerin kuyudan kurtarılması

( AĞRI ) AĞRI

Sosyal Medya Yavru Köpek Mahsur Kaldı Köpek Yavru Köpekler 


- Ağrı’nın Kumlugeçit Köyü’nde su kuyusuna düşen dört yavru köpek, Ağrı Belediyesi İtfaiye ekibi tarafından kurtarıldı Su kuyusundan gelen sesler üzerine yavru köpekleri fark eden köylüler, kendi imkânları ile yavru köpekleri kuyudan çıkaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yavru köpekleri mahsur kaldıkları kuyudan çıkardı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesaplarından itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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