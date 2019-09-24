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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Su kuyusuna düşen tosun kepçeyle kurtarıldı - AMASYA

Su kuyusuna düşen tosun kepçeyle kurtarıldı - AMASYA

- Kepçenin çalışması - Kuyuya düşen tosunun iplerle kepçeye bağlanması - Tosunun çıkarılması - Kuyudan kurtarılan tosunun sakinleştirilmesi Amasya 'da su kuyusuna düşen tosun kepçeyle kurtarıldıAMASYA (AA) - Amasya 'da su kuyusuna düşen tosun, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Soğukpınar mevkisinde Murat Baykal'a ait tosun, otlarken su kuyusuna düştü.Baykal'ın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, 2 saatlik çalışma sonucu tosunu halata bağlayıp kepçe yardımı ile bulunduğu yerden çıkardı.Kurtarılan tosun sahibine teslim edildi.

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