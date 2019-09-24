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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Su kuyusuna düşen tosun için kurtarma operasyonu

Su kuyusuna düşen tosun için kurtarma operasyonu

TONUNUN DÜŞTÜĞÜ KUYU

Kurtarma Operasyonu İş Makinesi Bild Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-AFAD EKİPLERİNİN KURTARMA ÇALIŞMASI
-TOSUNUN KURTARILMASI

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’da su kuyusuna düşen tosun için AFAD ekipleri kurtarma operasyonu yaptı.Alınan bilgiye göre, su kuyusuna düşen büyükbaş hayvanı gören vatandaşlar, durumu AFAD’a bildirdi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, Soğukpınar mevkisinde tosunu kurtarma çalışması yaptı. Su kuyusuna inen AFAD ekipleri, tosunun beline bağladıkları halatlar sayesinde iş makinesiyle, düştüğü yerden çıkardı.
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