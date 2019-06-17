Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı - KONYA

- Yavru köpeğin su kuyusundan çıkarılmasıSu kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardıKONYA (AA) - Konya 'nın Çumra ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.Alibeyhüyüğü Mahallesi'ndeki su kuyusundan köpek sesi gelmesi üzerine vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, 18 metrelik kuyuya halat yardımıyla inerek köpek yavrusunu çıkardı.Vatandaşlar, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtaran ekibe teşekkür etti.
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