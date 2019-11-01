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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Su kuyusuna düşen düve, 3 saatlik operasyonla kurtarıldı İzle

Su kuyusuna düşen düve, 3 saatlik operasyonla kurtarıldı İzle

Düve kurtarılırken görüntü

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

Hayvan 


- Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 8 metrelik su kuyusuna düşen düve, itfaiye ekiplerince 3 saatlik operasyonla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Sulakyurt ilçesine bağlı Kıyıhalilinceli köyünde besicilerin hayvanlarını otlatan çoban, akşam saatlerinde köye döndüğünde besicilerden Fuat Eşer’e ait düvenin olmadığını fark etti. Hayvanların otlatıldığı arazide yapılan arama sonucunda düve, 8 metrelik su kuyusunda bulundu. Düveyi düştüğü kuyudan kurtarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler, düveyi halat yardımı 3 saatlik yapılan operasyona kurtardı.
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