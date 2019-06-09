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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Su kuyusuna düşen dana itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Su kuyusuna düşen dana itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinin kepçe ile su kuyusuna inmesi

Bağlama Kurtarma Ekibi Kalaba Alabalık Hayvan 

-Kuyudaki dananın görüntüsü
-Ekiplerin danayı kurtarmak için iple bağlaması
-Kuyu başında çalışmaları izleyen kalabalık
-Kurtarma çalışmalarından görüntü
-Kurtarılan dananın görüntüsü
-Dana sabinin konuşması

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’in Gülnar ilçesinde su kuyusuna düşen dana, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kayrak Mahallesi Kuzkuyu mevkiinde Ahmet Sağ’a ait dana, evlerinin yakınındaki su kuyusuna düştü. Dana sahibinin haber vermesiyle olay yerine İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kuyuya inerek halatla bağlayıp, kepçe yardımı ile yukarıya çektikleri danayı sağ salim çıkarmayı başardı. Kurtarılan dana sahibine teslim edildi. Dana sahibi Ahmet Sağ, düştüğü kuyudan hayvanını çıkaran Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Allah hem devletimizden hem de Büyükşehir Belediyemizden razı olsun" dedi.

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