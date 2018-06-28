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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Su kulesinin yıkılma anı kamerada Haberi

Su kulesinin yıkılma anı kamerada Haberi

Su kulesinin yıkım anı

Kamera Çökme Tehlikesi 

-Köylülerin yorumu ile yıkılışı

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yerine yenisi yapılan su kulesinin yıkılma anı saniye saniye görüntülendi. Kızıltepe ilçesi Dörtyol Mahallesinde yeni yapılan su kulesinin ardından 50 yıllık su kulesi çökme tehlikesi nedeniyle belediye ekipleri tarafından kepçelerle yıkıldı. Yıkım anı köy sakinleri tarafından an be an kaydedildi. İş makinesinin ayağını yıktığı kule bir anda yere devrildi. Kulenin yıkılması ile ortalık toz duman oldu. Yıkım esnasında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle her hangi bir zarar yaşanmadı. (BS-AKK-Y)
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