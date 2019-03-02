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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Su kanalında ceset bulundu - ANTALYA

Su kanalında ceset bulundu - ANTALYA

- Su kanalında ceset bulundu - Aksu ilçesi Toparlar Mahallesi'ndeki su kanalındaki olay yeri - Polis ve itfaiye ekiplerinden detaylarSu kanalında ceset bulunduANTALYA (AA) - Antalya 'da su kanalında ceset bulundu.Alınan bilgiye göre, Aksu ilçesi Toparlar Mahallesi'ndeki su kanalında çevredekiler tarafından bir ceset olduğunun fark edilmesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cesedi sudan çıkarttı.Cesedin, aynı mahallede yaşayan 61 yaşındaki Hasan Ali Özel'e ait olduğu tespit edildi.Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Özel'in cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.Cesedin bulunduğu yerden 500 metre uzaklıktaki köprüde Özel'e ait olduğu belirtilen bir baston bulundu. Özel'in köprüden karşıya geçerken dengesini kaybederek su kanalına düştüğü tahmin ediliyor.

Adli Tıp Aston Su Kanalı Sudan Polis Ekipleri 

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