Su kanalında boğulan küçük Berhan’ın evinde yas var

-sedyeyi taşımaları

-Küçük Berhanın cansız bedenini sedyeye koymaları

-Sedyeyi suda taşımaları

-Küçük berhan'ın boğulduğu kanal

-Berhan'ın evine taziye için gelenler

-Haberin arşiv görüntüleri



( VAN ) - VAN



- Van merkez Edremit ilçesinde dün kaybolan 8 yaşındaki Berhan Kıyak'ın, sabah saatlerinde cansız bedeninin bulunması üzerine olayı duyanlar aileye taziye ziyareti yapıyor. Edremit ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında oynamak için evlerinden çıkan ilkokul 2'nci sınıf Berhan Kıyak, geri dönmedi. Ailenin tüm çabalarına karşın küçük Berhan'a ulaşamayınca, jandarma ve polise haber verdi. Bunun üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve an Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Edremit Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Berhan Kıyak'ın mahalleden geçen tarihi Şamran Kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgedeki baraj kapaklarının kapatılmasını istedi. Kapakların kapatılmasıyla su seviyesi düştü. Gece geç saatlere kadar sonuç alınamayınca, ara verilen çalışama sabahın erken saatlerinde başladı.

Su seviyesinin de düşmesiyle Berhan’ın cansız bedeni çamura saplı vaziyette bulundu. Sudan çıkarılan ceset otopsi için hastane morgunu götürüldü. Olayı duyan mahalle sakinleri aileye taziye ziyaretleri gerçekleştiriyor. Cenaze, otopsi sonrası defnedileceği belirtildi. Babası inşaat işçisi olan Berhan Kıyak'ın 5 kardeşin en küçüğü olduğu bildirildi.

(EKİP-ŞAK-

