Su kanalına düşen köpek kurtarıldı



- Bartın’da su kanalına düşen yaralı köpek gelen itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Çayırlar Mahallesi’nde su kanalına düşen bir köpeği gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralı ve bitkin haldeki köpeği kanaldan çıkardı. Açlık ve susuzluktan bitkin düşen yaralı köpek tedavi için veteriner hekime teslim edildi.

