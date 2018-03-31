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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Su kanalına düşen keçi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Su kanalına düşen keçi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

İtfaiye ekipleri ve karayolları ekiplerinin çalışmaları

Karayolları Keçi Yavrusu İş Makinesi Su Kanalı Sulama Kanalı 

-Yavru keçinin düştüğü sulama kanalı
-İtfaiye ekipleri sulama kanlında çalışmaları
-Yavru keçinin düştüğü yerden çıkartılması
-Yavru keçi sahibine teslim edilmesi
-Mehmet Şerif Gülü röportaj
-Küçük çocuk yavru keçi ile hasret gidermesi
-Genel detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da su kanalına düşen keçi itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Güney çevre yolunda hayvanlarını otlatan çobana ait bir keçi su kanalına düştü. Kendi imkanlarıyla keçiyi kanaldan çıkaramayan çoban Batman Belediyesi itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler iş makinesiyle kanalın etrafını kazıp keçiyi kurtardı. Hayvan sahibi Mehmet Şerif Gülü “Hayvanları otlatmaya çıkarmıştım, yolda ilerlerken bir tane keçi yavrusu su kanalına girdi. Yaklaşık 8 ile 10 metre deriliğindeki sulama kanalında girdi. İtfaiye ekipleri hemen olay yerine gelerek yavru keçiyi düştüğü yerden güzel bir şekilde hayvana zarar vermeden çıkardı. İtfaiye ekiplerine ve karayollarına teşekkür ediyorum. Bizi çok mutlu ettiler hayvanda olsa bir can kurtardılar” dedi.

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