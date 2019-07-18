Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Su kanalına düşen ineği itfaiye halatla kurtardı

Su kanalına düşen ineği itfaiye halatla kurtardı

ineğin halatlar yardımıyla kurtarılması

Mahsur Kaldı Bild Sulama Kanalı Ağrı Merkez 

-ekiplerin çalışmalarından detaylar
-inekten görüntüler

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, olay Akköy Mahallesinde meydana geldi. Mahalleden geçen sulama kanalında ineğin mahsur kaldığını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Sulama kanalına giren itfaiye erleri, halat ve makara sistemi kurarak ineği kanalın içinden çıkardı. Kurtarılan inek ardından Tevfik Kayhan isimli sahibine teslim edildi.
İlgili Foto Galeriler
Eşinin kaza yaptığını duyunca suya atladı!Eşinin kaza yaptığını duyunca suya atladı!
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Beştepede İlk Tören GerçekleştiBeştepede İlk Tören Gerçekleşti
Haydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping GösterisiHaydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping Gösterisi
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
PKKnın Mühimmatları Ele GeçirildiPKKnın Mühimmatları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı