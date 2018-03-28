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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Su kanalına düşen çocuk boğuldu - KONYA

Su kanalına düşen çocuk boğuldu - KONYA

- Olay yerinden görüntü - Sulama kanalındaki kazalardan görüntüler Konya 'da su kanalına düşen çocuk boğulduKONYA (AA) - Konya 'nın Seydişehir ilçesinde su kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu.Alınan bilgiye göre, Gölyüzü Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynayan Elanur Bilgin'in (3), bir süre sonra gözden kaybolduğunu farkeden annesi, eşiyle çocuğunu aramaya başldı.Küçük çocuğun cesedi, bir süre sonra babası tarafından evin önündeki su kanalında bulundu. Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.Küçük çocuğun cesedi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Hastane Su Kanalı 

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