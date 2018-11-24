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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Su kabakları sanat eseri oluyor

Su kabakları sanat eseri oluyor

Su kabakları

Siyer Sanat Eseri Kesk Öğretmen Allah 

-Kabakları işleyen kursiyerler
-İşlenen kabaklar
-Detay görüntüler
-Mahmut Ertan ile röp.
-Elif Kurumeşe ile röp.
-Müdür Fatma Dereli ile röp.
-Kurs öğretmeni Eda Şahin ile röp

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Halk Eğitimi Merkezinin düzenlediği 3 aylık Su Kabağı İşlemeciliği Kursu’na katılan 15 kişi su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor. Öğretmenliğini Eda Şahin’in yaptığı kursta, salon matkap sesleri ile çınlarken, hazırlanan ürünlerin yıl sonunda sergileneceği açıklandı Burhaniye’ de, ninelerimizin ve dedelerimizin su taşımada kullandığı su kabakları bu günlerde usta ellerde sanat eserine dönüşüyor. Kursa katılan vatandaşlar, küçük matkaplarla kabaklara şekil verirken, ortaya göz alıcı eserler çıkıyor. Şekil verildikten sonra boyanan ve verniklenen su kabakları birbirinden güzel avize ve gece lambalarına dönüşüyor. Kursa daha çok erkeklerin ilgi gösterdiğini anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatma Dereli, ürünlerin kursiyerlere gelir olacağını söyledi.

Kursiyerler ise katılmaktan mutlu olduklarını kaydetti.
Su kabaklarına hat işlemesi yaptığını anlatan Emekli Mahmut Ertan, “Ben su kabağı üzerinde hat işlemesi denemeye başladım. Çok zor olmasına rağmen başardığıma inanıyorum. Yavaş yavaş da su kabağı üzerine hat işleme işini inşallah geliştirmek itiyorum. Gençlere ve bu işi sevenlere tavsiye ediyorum” dedi.
İki hafta önce kursa katıldığını anlatan Elif Kurumeşe de,” Su kabağı kursuna yaklaşık 2 haftadır geliyorum. İlgimi çekti. Boş zamanlarımı değerlendirmek için kursa geldim. Burada küçük matkaplarla çalışıyoruz. Bende yeni yeni öğreniyorum. Ama, çok güzel çalışmalar çıkıyor ortaya” dedi.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatma Dereli ise, “Erkek kursiyerlerimiz, eğer burada matkap, zımpara ve keski varsa bizde varız dediler. Kursun ilgi görmesi bizi mutlu etti. Sabırla ve içlerindeki sanatçı ruhları ile ortaya güzel eserler ortaya çıkarıyorlar. Burada üretilenlerin, yıl sonunda sergileneceği gibi paraya da dönüşecek olması mutluluk verici. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.
Kurs Öğretmeni Eda Şahin de, “İki yıldır devam eden su kabağı kursunda süs eşyaları yapıyoruz. Osmanlı motiflerini kullanıyoruz. Kursiyerlerin ilgileri bu yönde çok fazla. Bunları yıl sonunda sergileyeceğiz. Sergiledikten sonra yazın da satarak kazanç elde edeceğiz. Herkes kendi el emeğinin karşılığına alacak” dedi.
(FT-EME)
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