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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Su içerek hayata tutundu... 8 gündür kayıp olan yaşlı adam dere kenarında bulundu

Su içerek hayata tutundu... 8 gündür kayıp olan yaşlı adam dere kenarında bulundu

hastaneye getiriliş

Hastane Jandarma Cenaze Yaşlı Adam 

-görüntüler
-bulanan adamla röportaj

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun Fatsa ilçesinde 8 gün önce bir akrabasının cenazesine geldikten sonra kaybolan 87 yaşında ki Salim Bodur, dere kenarında bir vatandaş tarafından tesadüfen bulundu. Samsun'dan Ordu’nun Fatsa ilçesine bir akrabasının cenazesine geldikten sonra cenaze bitimi bir anda ortadan kaybolan Salim Tutar, inanılmaz bir şekilde 8 gün sonra Ilıca Deresi kenarında bulundu. Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçenin her tarafında aranan Alzheimer ve sara hastası Salim Bodur bir vatandaşın bahçesinde dere kenarında bulundu. Dere kenarına yaklaşık 30 metreden düşen Alzheimer ve sara hastası Salim Bodur, kayıp olduğu günden bu zamana kadar su ile beslendiğini ifade etti.
Jandarma ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılan yaşlı adam tedavi için Fatsa Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı adamın bir süre tedavisinin devam edeceği öğrenildi. "Yaşlı adam orada yatıyordu" Bahçesinde çalışırken tesadüfen yaşlı adamı bulduğunu ifade eden Muhammet Yanık isimli vatandaş yaptığı açıklamada, “Bahçeye fındık ilacı atmaya gittim. Sular da vardı elimde o ara bidonlardan iki tanesi en aşağı dereye kadar indi. Bidonları almaya gittiğimde ses duydum ve yaşlı adam orada yatıyordu. Hemen jandarma ekiplerine haber verdim” diye konuştu.
(AA-SLH-
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