Su havuzuna düşen yavru domuzu itfaiye ekipleri kurtardı Haberi

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde toprak kuru su havuzuna düşen domuz yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğal ortama bırakıldı. Fethiye İncirköy Mahallesi Kemer mevkisinde arazi içinde bulunan kuru su havuzunda domuz yavrusu gören vatandaşlar Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kuru su kuyusuna düşen yavru domuz bulunduğu yerden kurtarılarak tekrar doğal ortama bırakıldı.
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