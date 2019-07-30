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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Su havuzuna düşen yavru domuzu itfaiye ekipleri kurtardı Haberi

Su havuzuna düşen yavru domuzu itfaiye ekipleri kurtardı Haberi

kurtarma görüntüsü

( MUĞLA ) - Muğla’nın Fethiye ilçesinde kuru su havuzuna düşen yavru domuz, Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarılarak doğal ortama bırakıldı, MUĞLA

Irak 


- Muğla’nın Fethiye ilçesinde toprak kuru su havuzuna düşen domuz yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğal ortama bırakıldı. Fethiye İncirköy Mahallesi Kemer mevkisinde arazi içinde bulunan kuru su havuzunda domuz yavrusu gören vatandaşlar Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kuru su kuyusuna düşen yavru domuz bulunduğu yerden kurtarılarak tekrar doğal ortama bırakıldı.
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