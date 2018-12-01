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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Su hattı patladı sular metrelerce yükseğe böyle fışkırdı

Su hattı patladı sular metrelerce yükseğe böyle fışkırdı

Metrelerce yukarıya fışkıran sular

( MUĞLA ) MUĞLA

İçme Suyu 


- Muğla’nın Bodrum ilçesinde içme suyu hattı patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı. Bodrum’un Yokuşbaşı Mahallesi’nde içme suyu hattı patladı. Ninniharım sokakta patlayan içme suyu hattından tazyikli çıkan su metrelerce yükseldi. Şelaleyi andıran görüntülerin oluştuğu sokak trafiğe kapatıldı. Su hattının patladığı bölgeye gelen Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri su hattının vanasını kapatarak onarımı çalışmalarına başladı.
Patlayan hattın ana su borusu olmadığı ara hat olduğu öğrenildi.
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