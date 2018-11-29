Su filtresi görünümü verilen borulardan kaçak sigara çıktı

-Ele geçirilen sigaralar

-Ele geçirilenlerin fotoğrafları



( VAN ) VAN



- Van’ın Tuşba ilçesinde su filtresi görünümü verilen boruların içerisine zulalanmış bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kargo aktarım merkezinde İstanbul’a gönderilmek üzere verilen 4 koli içerisinde detaylı arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Detaylı aramada, yaklaşık 25 santimetre boyundaki plastik boruların dış yüzeyine ‘CAT Su Ayırıcı Filtre’ yazılı sticker yapıştırmak suretiyle su filtresi görünümü verilen boruların içerisine zulalanmış toplam bin 800 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili H.B. ve H.E. isimli şahıslar hakkında işlem yapılmıştır” denildi.

