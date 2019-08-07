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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Su doluluk oranının azaldığı Ömerli Barajı havadan görüntülendi

Su doluluk oranının azaldığı Ömerli Barajı havadan görüntülendi

drone görüntüsü

( İSTANBUL -ÖZEL)-Ömerli Barajı’nda su doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesinde İSTANBUL

Doluluk Oranı 


- İstanbul’un Anadolu Yakası'ndaki Ömerli Barajı’nın su seviyesi yüzde 68,22 ile son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Barajın son hali ise havadan görüntülendi. İstanbul’daki barajların doluluk oranları Ağustos ayı itibariyle yüzde 66.31 olarak ölçüldü. Son 5 yılın en düşük doluluk oranı ise 2016 yılı Ağustos ayında yüzde 60.13 olarak ölçülmüştü. İstanbul’un en büyük barajı konumunda olan Ömerli Barajı’nın doluluk oranı, geçen 4 yıla göre azalarak yüzde 68,22’ye geriledi. Su doluluk oranının yüzde 68,22’ye gerilemesi ile barajın doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesinde ölçüldü. Ömerli Barajı’nda su seviyesi 2015 Ağustos ayında yüzde 82.86, 2016 Ağustos ayında yüzde 69.82, 2017 Ağustos ayında yüzde 81.30, 2018 Ağustos ayında yüzde 83.33 2019 Ağustos ayında ise yüzde 68.22 olarak ölçüldü. Ayrıca Ömerli Barajı’nın doluluk oranının son 15 günde yüzde 72.86’dan yüzde 68.22’ye gerilediği kaydedildi. Ömerli Barajı’nın su doluluk oranı ise drone ile görüntülendi.
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