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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Su dolu inşaat çukuruna düşen köpek kurtarıldı

Su dolu inşaat çukuruna düşen köpek kurtarıldı

köpeğin sudaki anı ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının yer aldığı cep telefonu görüntüsü

( BARTIN ) BARTIN

İnşaat Çukuru Köpek Cep Telefonu Hayvan İnşaat Temeli 


- Bartın’ın Amasra ilçesinde su dolu inşaat çukuruna düşen köpek çevredeki duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Kaleşah Mahallesi'nde inşaatta çalışan Yasin Çetin, çevrede duyduğu sesi kontrol için gittiğinde inşaat temeli için kazılmış su dolu çukurda çırpınan bir köpek gördü. Çetin, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Uzun süre suda mahsur kalan köpek Amasra Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeğin kurtarılma anının görüntüleyen Yasin Çetin ekiplere teşekkür etti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen hayvan, daha sonra gözlerden kayboldu.
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