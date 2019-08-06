"Su damlasına hasret kaldık" (1) - İDLİB - Türkiye sınırı yakınındaki bir çadır kamptan görüntüler - Türkiye sınırı yakınındaki arazilere sığınan sivillerden İbrahim Sattuf ile röportaj - Göç eden sivillerden 85 yaşındaki Ahmet Mevvas ile röportaj - - Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib 'e arkası kesilmeyen saldırıları neticesinde Türkiye sınırı yakınındaki arazilere sığınan siviller, barınabilmek için yardım bekliyor - Sivillerden İbrahim Sattuf: - "Esed rejiminin hava ve kara saldırısı nedeniyle bu sıcakta göç etmek zorunda kaldık. Su damlasına hasret kaldık" - "Bir kadını gece tuvalete giderken akrep soktu. Ertesi gün sabah bir çocuğu da akrep soktu. Çocuk vefat etti. Sabah çadırımda uyandığımda önümde bir yılan gördüm. Ben hayvan değilim, insanım. İnsani şartlarda barınmak istiyorum" - Göç eden sivillerden 85 yaşındaki Ahmet Mevvas: - "Domates satıcısı gelip çadırın önünde park ediyor. Ne kadar olduğunu soruyorum. 100 Suriye lirası (1 Türk lirası) dese dahi bizde o da yok. Ben buraya gelmek için borç alarak araca verdim. Bir domates, bir parça ekmek elde edersek geçiniyoruz. Yoksa Allah’a şükrediyoruz"İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib 'de süren saldırıları nedeniyle Türkiye sınırı yakınındaki arazilere sığınan siviller, barınabilmek için temiz sudan gıdaya pek çok yaşamsal malzemeye ihtiyaç duyuyor.Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile rejim ve destekçilerinin saldırılarından kaçan siviller, temiz su, barınma, yiyecek gibi temel yaşam malzemelerinden yoksun yaşıyor. İdlib 'de Türkiye sınırı hattındaki kamplara sığınanlardan İbrahim Sattuf, "Esed rejiminin hava ve kara saldırısı nedeniyle bu sıcakta göç etmek zorunda kaldık. Su damlasına hasret kaldık. Bir bardak suyu komşumdan dileniyorum." dedi. - "85 yıllık ömründe yaşadığım en zor anlar" İdlib 'in güneyinde Termela köyündeki evini terk etmek zorunda kalan Ahmet Mevvas da ramazan ayının başında göç ettiklerini söyledi.
Mevvas, "Bombalar üstümüze yağmur gibi yağdı. Üzerimizdeki elbise ile çıktık. Zar zor araç temin edip buraya vardık. Çadır verdiler. Hasır üzerinde oturuyoruz. Evdeki eşyaları getirmek istiyorduk ama evimiz yıkıldı. Bir yere gidemiyoruz. Her şey lazım." diye konuştu.
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