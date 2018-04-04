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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Su çukuruna düşen çocuk boğuldu - GAZİANTEP İzle

Su çukuruna düşen çocuk boğuldu - GAZİANTEP İzle

- Gaziantep Adli Tıp Kurumu - 1,5 yaşındaki Ali Yılmaz'ın cenazesinin araca taşınması Gaziantep 'te su çukuruna düşen çocuk boğuldu - Oğuzeli ilçesinde evlerinin bahçesinde açılan yaklaşık 50 santimetre derinliğindeki içi su dolu çukura düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Oğuzeli ilçesinden içi su dolu çukura düşen 1,5 yaşındaki çocuk öldü.Alınan bilgiye göre, Ali Yılmaz, ilçeye bağlı Karadibek Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oyun oynarken, su borularını tamir etmek için açılan, yaklaşık 50 santimetre derinliğindeki içi su dolu çukura düştü.Ailesi tarafından baygın halde çukurdan çıkarılarak Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze 

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