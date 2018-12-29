Su bulmak için yapılan sondaj çalışmasında gaz bulundu

-EKİPLERİN KUYUYU ATEŞLE TEST ETMESİ,

-BAŞKAN RECAYİ ÇAĞLAR RÖP

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( BOLU )- Başkan Recayi Çağlar: “Çakmağı yaktığımızda kuyunun üzerinde alev oluştu” BOLU



- Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde belediyenin su bulmak için yaptığı sondaj çalışmasında, türü henüz belirlenemeyen bir gaza rastlandı. Edinilen bilgiye göre, Yeniçağa ilçesinin su ihtiyacını karşılamak için belediyenin yaptığı sondaj çalışmaları sırasında, Yeniçağa Gölü’ne yakın bir bölgede açılan kuyudaki suda kabarcıklar çıktığı görüldü.

Kabarcıkların oluştuğu sudan gaz çıktığını fark eden Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar ve ekibi, borunun ağzını çakmakla ateşleyince gazın yandığını ortaya çıktı. Sondaj çalışmasını durduran ekipler, çıkan gazın türünün belirlenmesi için Maden Tetkik ve Arama (MTA), yetkililerinden inceleme yapmak için yardım istedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, “Biz Yeniçağa’da, içme ve kullanma suyunu kuyulardan temine diyoruz. Sondaj vurup çıkan suyu depolarımıza aktarmak suretiyle ilçemizin su ihtiyacını karşılıyoruz. Fakat bu aylarda kuyularımıza göçme oluyor. Kuyularda göçme olduğu için yeni kuyu açma gereksinimi hissettik. Bir tane buraya bir tane de şu anda pompaların olduğu yere kuyularımızı açtık. Bu kuyuyu, yedek bir hat olarak kullanmak için açmıştık. Kuyu açıldıktan sonra su kendi kendine artezyen yapmaya başlayınca suyun üzerinde kabarcıklar oluşmaya başladı.

Biz kabarcıkları görünce burada gaz olmasından şüphelendik. Çakmağı yaktığımızda kuyunun üzerinde alev oluştu. Su yanmaya başladı.

Biz de bu çıkan şeyin sıcak su ya da doğalgaz mı ya da metan ağzı mı olduğunu merak ettik. Aklımızda soru işaretleri kalmaması için Enerji Bakanlığı ile irtibata geçtik. Bakanlık bize MTA’da yetkililerin gönderileceğini ve bize yardımcı olunacağını söyledi.



İnşallah bunun ölçümlerini yapacağız. Ölçümlerden sonra da eğer burada rantabl bir şey varsa ilçemize, ve Bolu’muza bir hizmet olmuş olacak. İnşallah umudumuz çıkar” dedi.



