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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye böyle kurtardı İzle

Su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye böyle kurtardı İzle

su borusuna sıkışan yavru kediye müdahale edilmesi

( YALOVA ) YALOVA

Yavru Kedi 


- Yalova'da kafası boruya sıkışan yavru kediyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hassas müdahalesi sonucu, yavru kedi kurtarıldı. Olay, Yalova'nın Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyazıt Sokak üzerinde miyavlama sesi duyan vatandaşlar kediyi aramaya başladı.
Sesi takip edilmesinin ardından su giderine kafası sıkışmış durumda olan yavru kediyi fark eden vatandaşlar, yavru kediyi kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Kurtarma çalışmalarında başarısız olunmasının üzerine itfaiye ekiplerine haber verilerek yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hassas spiral ile boruyu kesmeye başladı.
Yavru kediye zarar gelmemesi için çok dikkatli müdahale eden ekipler, 1 saatlik çalışmanın ardından yavru kediyi sıkıştığı su borusundan kurtardı.-
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