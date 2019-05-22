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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Su borusuna sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Su borusuna sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Duvarın altındaki su borusuna sıkışan kedinin görüntüsü

Bild Yavru Kedi Hayvan 

-Su borusunun itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kediyle birlikte çıkarılması
-Su borusu içindeki yavru kedinin görüntüsü
-Plastik borunun ekiplerce kesilmesi
-Yavru kedinin kurtarılması

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde atık su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun ve titiz uğraşı sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak, tedavi için veterinere götürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde bir binanın atık su borusuna sıkışan yavru kedinin sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye giden ekipler, önce kedinin sıkıştığı boruyu duvarın altından çıkardı, ardından hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Plastik boruyu uzun ve titiz uğraşlar sonucu kediye zarar vermeden kesen itfaiye ekipleri, yavruyu sıkıştığı yerden kurtararak tedavisi için veteriner hekime teslim etti.
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