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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Su borusu volkan gibi böyle patladı

Su borusu volkan gibi böyle patladı

-Borudan fışkıran su

Onarım Çalışması İlginç Görüntü 

--Patlayan boruda onarım çalışması
--Detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta patlayan su borusu ilginç görüntüler oluşturdu. Sivas’ta Aydoğan mahallesinde eskiyen su borusu kendiliğinden patladı. Patlamanın etkisi ile borudan çıkan tazyikli su metrelerce yükselince ortaya ilginç görüntüler çıktı. SİBELSKİ ekiplerinin müdahalesi ile su kesilerek, tonlarca suyun boşa akması engellendi. Patlayan boru kısa sürede onarıldı.
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