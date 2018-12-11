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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Su borusu patladı, iş yerlerini su bastı - SİVAS Video

Su borusu patladı, iş yerlerini su bastı - SİVAS Video

- Su birikintisi oluşan yolda araçların ilerlemeye çalışması - Su birikintisi oluşan yolda duran araçlar - Boru patlayan bölgede oluşan çökme - Esnafın su basan iş yerlerini temizlemesi Sivas 'ta su borusu patladı, iş yerlerini su bastıSİVAS (AA) - Sivas 'ta ana şebeke su borusunun patlaması sonucu çok sayıda iş yerini su bastı.Atatürk Caddesi Halfelik Kavşağı mevkisinde gece patlayan borudan su fışkırdığını görenler, polis ekipleri ve Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne (SİBESKİ) haber verdi.Polisler, yolun çökmesi ihtimaline karşı caddenin tek şeridini araç trafiğine kapattı. Caddeye gelen SİBESKİ ekipleri, vanayı kapatarak suyu kesti. Patlama nedeniyle yolda büyük su birikintileri oluştu. Halfelik alt geçidi de suyla doldu.Civardaki çok sayıda iş yerini su bastı, dükkanlarda hasar oluştu.Patlayan borunun 13 mahalleye su sağlayan ana boru olduğu öğrenildi. Aynı bölgede daha önce de ana şebeke su borusu patlamış ve çok sayıda iş yerini su basmıştı.SİBESKİ ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Polis Polis Ekipleri 

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