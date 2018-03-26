Su birikintisine uçan araçta can veren 5 genç toprağa verildi

--Cenaze namazından farklı planlarda görüntü

--Cenazeden genel kuşbakışı görüntü

--Tabutların ardarda taşınmasından görüntü

--Ağlayan ve sinir krizleri geçiren ailelerden görüntü

--Tabutların cenaze aracıan konulmasından görüntü

--Arşiv

--Hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları



( DENİZLİ )- Gençlerin kaza yaptıkları otomobile binmek için emanet stepne lastik aldıkları ortaya çıktı- 5 gencin tabutları arda arda dizildi- Ölüme birlikte giden gençlerin cenaze törenleri de birlikte oldu DENİZLİ



- Denizli’de dün yaşanan ve yaşları 17 ile 19 arasında değişen 5 gencin öldüğü trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişi gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Aynı araçta can veren gençlerin tabutu ardı ardına dizildiği törende aileler gözyaşlarına boğuldu. Denizli’nin Tavas ilçesinde dün gece geç saatlerde yaşanan kazada Mehmet Anıl Bayraktar (18) idaresindeki 20 YF 082 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su birikintisine devrildi. Yağmur suyu tahliye kanalının girişinde oluşan su birikintisine uçan araç içerisinde bulunan Muharrem Çineli (19) yaralanırken, sürücü Bayraktar ile birlikte Uğur Hepgül (19), Emin Çotul (18), Kamil Kocaosmanoğlu (17) ve Süleyman Tahancalıo (18) hayatını kaybetti. Yapılan ilk belirlemelere göre boğularak öldüğü belirlenen gençler dün otopsi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastane’ne kaldırılmışlardı. Gençler için bugün ilse Tavas ilçe meydanında cenaze töreni gerçekleştirildi.

Cenaze töreninde gençlerin cenazeleri Tavas Belediyesi tarafından hazırlanan alandaki musallalara konuldu. Gençlerin cenazeleri ardı ardına dizilirken ortaya çıkan tablo görenlerin yürüklerini dağladı. Cenaze törenine çok sayıda vatandaş ile birlikte Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve protokol üyeleri de katıldı.

Anneler, evlatlarının tabutlarının arkasından el salladı Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde ölen gençlerin anne ve babaları başta olmak üzere aile üyeleri sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Tabutların üzerine kapanan aile üyeleri cenaze namazına kadar evlatlarının tabutlarından ayrılamadı. Anneler evlatları için ağıtlar yakarken yakınları ise onları güçlükle sakinleştirmeye çalıştı. Bazı anneler cenaze aracının arkasından evlatlarının tabutlarına el salladı. Gençlerin cenaze namazları tek tek kılınırken, ardından hepsi için birlikte helallik alındı. Cenaze töreninin sonunda ise bir sürü omuzlarda taşınan gençlerin tabutları defin edilecekleri mezarlığa götürülmek üzere cenaze araçlarına konuldu. Gençlerin hepsi Tavas Belediyesi Asri Mezarlığından ailelerin belirledikleri yerlere ayrı ayrı gömüldüler. Can verdikleri araca emanet stepne lastik takarak gitmişler Kazada hayatını kaybeden gençlerden Emin Çotul, Kamil Kocaosmanoğlu’nun sanayi sitesinde oto tamirciliği yaptığı, Süleyman Tahancalıo’nun pastanede garson olarak çalıştığı diğer 2 kişinin ise işsiz oldukları öğrenildi. Diğer yandan gençlerin hayatlarını kaybettikleri otomobilin lastiği patladığı için ilçe merkezindeki bir petrol istasyonunda tanıdık bir hemşehrilerinden emanet stepne lastiği takarak gittikleri belirtildi.

