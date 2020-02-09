Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Su birikintisine düşen araç buz tuttu İzle

Su birikintisine düşen araç buz tuttu İzle

Kaza yapan araç

Hava Sıcaklığı Uttu Sizce 

-Su ili birlikte aracın but tutması
-Vatandaşın kazayı anlatması
-Tufanbeyli'den detay görüntüler
-Termometrenin fotoğrafı

( ADANA )- Hava sıcaklığının eksi 18 dereceye düştüğü Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, buzlanmadan dolayı kayıp yol kenarındaki su birikintisine düşen otomobil buz tuttuğu için çıkartılamadı ADANA

- Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, hava sıcaklığı eksi 18 dereceye kadar düştü. Buzlanmadan dolayı kayıp yol kenarındaki su birikintisine düşen otomobil buz tuttuğu için çıkartılamadı. Türkiye'ye etkisi altına alan soğuk hava Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili oldu. Sabaha karşı eksi 18 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle her taraf buz tuttu. Yollarda buzlanma meydana geldi. Bu nedenle bir sürücünün otomobili kayıp yol kenarındaki su birikintisine düştü. Sürücü kendi canını zor kurtarırken bir süre sonra aşırı soğuktan dolayı su birikintisi buz tutunca otomobil çıkartılamadı. Ölümden son anda kurtulan sürücü ise çaresizce başka bir araçla evine gitti. Otomobil buz tutan su birikintisinin içinde kaldı. Tufanbeyli'de aşırı soğuklar nedeniyle çatıdan sarkıtlar oluştu. Soğuk nedeniyle kartpostallık görüntüler ve fotoğraflar ortaya çıktı. Soğuk havanın 3 gün devam edeceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Mesaj Atarken İki Kere Düşünün!Mesaj Atarken İki Kere Düşünün!
Sınıra Askeri Sevkıyat!Sınıra Askeri Sevkıyat!
Sınıra Kirpili Asker SevkiyatıSınıra Kirpili Asker Sevkiyatı
Vanda Çığ Felaketinin Olduğu Bölgeden Arama Kurtarma GörüntüleriVanda Çığ Felaketinin Olduğu Bölgeden Arama Kurtarma Görüntüleri
Kurtarma Ekipleri VedalaştıKurtarma Ekipleri Vedalaştı
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı