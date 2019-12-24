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24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Su basan evinde mahsur kalan yaşlı kadına yardım eli - ADANA

Su basan evinde mahsur kalan yaşlı kadına yardım eli - ADANA

- Yaşlı kadının yaşadığı evden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yaşlı kadını evden çıkarması - Kadının ambulansa alınması Adana 'da su basan evinde mahsur kalan yaşlı kadına yardım eliADANA (AA) - Adana 'da su basan evinde mahsur kalan 84 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki Döndü B'nin evini su basması üzerine, komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Ekipler, evinin bahçesi ve içi sağanak nedeniyle sular altında bulunan Döndü B'yi dışarı çıkardı.Olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Döndü B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşlı Kadın Hastane Bild 

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