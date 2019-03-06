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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Şu anda tam konut alma zamanı' - EDİRNE

'Şu anda tam konut alma zamanı' - EDİRNE

"Şu anda tam konut alma zamanı" - EDİRNE - Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker'in açıklamalarıEDİRNE (AA) - Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, emlak yatırımı yapmanın tam zamanı olduğunu söyledi.

Dernek Başkanı Serhat Çeker, kentteki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, emlak piyasasında fiyatlarının düştüğünü belirtti.
Parası bulunanları emlak yatırımına davet eden Çeker, "Belediyenin arsa üretememesinden dolayı arsa birim fiyatları arttı. Demir, çimento yükseldi ve maliyetler de yükseldi. Bu da inşaatların fiyatlarına yansıdı. Şu anda tam konut alma zamanı. Piyasa çok sıkışık bir vaziyette ve birçok insan dairesini satamıyor. Yanında çalıştırdığı bir sürü işçisi var, bunlara ödemesi var. Ne yapacak, malıma geçer sözüm diyerek şuan daire fiyatlarını geriye çekiyorlar. Bu nedenle parası olanlar için şu anda tam daire alma zamanı." diye konuştu.
Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanlığından istifa ettiğini ifade eden Çeker, bugünden itibaren Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı olarak görevine devam edeceğini söyledi.

Edirne 'de emlak alanında hizmet veren kurum sayısının artması sebebiyle yeni bir dernek kurduklarını aktaran Çeker, "Bir aylık bir çalışmanın neticesinde Edirne Emlak Müşavirleri Derneği'ni kurduk.. Bu kuruluşun amacı hepimizi bir çatı altında toplayarak ileriye doğru bir oda olma yoluna gitmek. Çünkü şu anda Ticaret İl Müdürlüğünden alınan veriye göre 250 kişiye ulaşmışız." dedi.

İstifa Basın Toplantısı Toplantı Emlak Piyasası 

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