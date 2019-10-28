Su altında resim çizip akvaryumda sergi açtı Haberi

--AKVARYUMDA SUYUN ALTINDA SERGİLENEN RESİMLERDEN GÖRÜNTÜ

--SERGİYİ VATANDAŞLARIN ZİYARET ETMESİNDEN GÖRÜNTÜ

--RESİMLERDEN VE AKVARYUMDAN DETAYLAR

--BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ SERGİYİ ZİYARET ETMESİNDEN GÖRÜNTÜ

--YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ RÖP

--RESİM ÖĞRETMENİ FATMA NİLGÜN TURŞUCULAR RÖP



( BURSA )- Bayan ressam, kadına şiddete dikkat çekmek için suyun altında resim çizip sergi açtı BURSA



- Bursa'da bir resim öğretmeni, kadına şiddete dikkat çekmek ve Cumhuriyetin 96. yıl dönümünü kutlamak için sıra dışı bir sergiye imza attı. Resim öğretmeni Fatma Nilgün Turşucular, su altında 2 aylık bir çalışma sonucunda, Yıldırım Belediyesi'yle ortak bir sergiye imza attı. Eylül ayında Kaplıkaya Cazibe Merkezi'ndeki dev akvaryumda, milli mücadelenin sembol ismi kadın kahramanların resimlerini suyun altında yapan Turşucular, suyun altında tüple çalışırken 40 dakikada bir mola verdi. Turşucular, akvaryumda resimlerini su geçirmez özel kağıtlara çizmeyi başardı. Kadın ressamın çizdiği Barışpınarı harekatını da anlatan resimler, 29-30 Ekim tarihlerinde ücretsiz olarak vatandaşların ziyaretine açılacak. Oldukça zor olan suyun altında resim çizme işini başarı ile tamamlayan ressamın 2 ayda çizdiği 16 resim, 2 gün boyunca ücretsiz ziyarete açık olacak. Kadına şiddete dikkat çekmek, Cumhuriyetin 96. yılını kutlamak ve Barışpınarı harekatına destek vermek için böyle bir sergiye imza attıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Birinci dünya savaşında kendisine biçilmiş kefeni yırtarak milli mücadeleyle birlikte destan yazan aziz milletimizin hatırasını yad ettik. Dünyada ilk defa yapılan su altında resim sergisiyle Cumhuriyet etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Gerek cephede, gerekse cephe gerisinde mermi taşıyıp yaralı askerlerimize yardım ederek savaşın bütün kademelerinde yer alan kadınlarımızı hatırlamak istedik. Yiğitler Meslek Okulu resim öğretmeni Fatma Nilgün Turşucular hocamız ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Bugün suyun altında 16 tane fotoğrafı sergiliyoruz. Kahraman kadınlarımızı burada paylaşmak istedik. Barışpınarı harekatındaki şehitlerimizi rahmet ve minnetle yat ediyorum. Kahramanlarımızın ayaklarına taş değmeden muzaffer bir şekilde dönmelerini temenni ediyorum. Sergimiz bugün ve yarın ücretsiz olacak, hafta sonuna kadar herkese açık olacak" dedi.

2 aylık çalışma sonucunda 16 tane resmi suyun altında çizen Fatma Nilgün Turşucular, "Bizim için yorucu bir süreçti, emeğimize değdiğini düşünüyorum. Suyun altında kara kalemle resim yapmak oldukça zor. Su soğuk, suyun dışında bile kara kalemle resim yapmak zahmetli bir iş. Suyun altında daha da zahmetli. Suyun altında 40 dakika resim yaptıktan sonra suyun sütüne çakıp dinlendim, sonra dalıp tekrar çizim yaptım" şeklinde konuştu.

(BRK-MŞ)



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