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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Su altında gizlenmiş halde trol ağları bulundu Haberi

Su altında gizlenmiş halde trol ağları bulundu Haberi

operasyonda ele geçirilenlerden detaylar

Dalgıç Polis Polis Polis Ekipleri Trol 

-dalgıç polislerden detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından su altında gizlenmiş trol ağları bulundu. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, oluşturduğu zarar nedeniyle Marmara Denizi'nde tamamen yasaklanan trol avcılığının önüne geçmek için devriyelerini sürdürüyor. Su altında gizlenmiş halde bulundu Dalgıç polis ekipleri tarafından Süleymanpaşa ilçesi kesiminde tekneler ile yapılan kontrol ve tarama çalışmaları esnasında, Beyazköy mevkiinde kıyıya yakın bir nokta da, su altına gizlenmiş trol ağları ve malzemeleri ele geçirildi.
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