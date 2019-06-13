Su altında gizlenmiş halde trol ağları bulundu

-dalgıç polislerden detaylar



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından su altında gizlenmiş trol ağları bulundu. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, oluşturduğu zarar nedeniyle Marmara Denizi'nde tamamen yasaklanan trol avcılığının önüne geçmek için devriyelerini sürdürüyor. Su altında gizlenmiş halde bulundu Dalgıç polis ekipleri tarafından Süleymanpaşa ilçesi kesiminde tekneler ile yapılan kontrol ve tarama çalışmaları esnasında, Beyazköy mevkiinde kıyıya yakın bir nokta da, su altına gizlenmiş trol ağları ve malzemeleri ele geçirildi.

