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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Su alan teknesini tamir etmek için denize atladı, bir daha çıkmadı

Su alan teknesini tamir etmek için denize atladı, bir daha çıkmadı

Serkan Kuloğlu’nun ailesi ve yakınları

Yüzme Kıyı Emniyeti Deniz Polisi Kamera Sahil Güvenlik 

-Röportaj
-Deniz polislerinden görüntü
-Genel ve detay görüntü

( İSTANBUL )- Su alan tekneden denize atladı, gözden kayboldu- Eşi ve bebeği deniz polisleri tarafından kurtarıldı İSTANBUL

- Kartal sahilde eşi ve çocuğuyla birlikte denize açılan Serkan Kuloğlu, teknenin su alması sonucu tamir etmek için denize atla ve kısa bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine teknenin yanına gelen deniz polisleri kadın ve çocuğu kurtarırken, kaybolan Serkan Kuloğlu’nun bulma çalışmaları ise sürüyor. Olay, Kartal sahilde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Kuloğlu ve eşi Tuğba Kuloğlu kendilerine ait ‘Asel’ isimli tekneyle denize açıldı. Yeni aldıkları teknenin bir süre sonra su almaya başlaması üzerine panikleyen Serkan Kuloğlu, denize atladı. Eşi Tuğba Kuloğlu’ndan halatı denize fırlatmasını istedi. Ancak halata tutunamayan Serkan Kuloğlu bir anda gözden kayboldu. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri ve sahil güvenlik ekipleri ile kıyı emniyeti ve deniz polisleri sevk edildi. Tuğba Kuloğlu ve küçük çocuğu deniz polisleri tarafından tekneden kurtarılarak sahile getirilirdi. Denizde kaybolan Serkan Kuloğlu’nun eşi ile olayı duyarak gelen annesi ve yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Kuloğlu ailesinin kızının arkadaşları olduğunu söyleyen Sedat Erdoğan, “Karısıyla adalara gidiyormuş, tekne su alıyormuş, Su alınca denize atlıyor kendisi. Nereden su aldığına bakmak için galiba. O arada sudan çıkamıyor. Karısına, ‘İp at bana’ diyor ancak tutamıyor. Can simidi atıyor, onu bile tutmaya fırsat kalmadan kaybolup gidiyor” diyerek yüzmeyi bildiğini söyledi.

Arama kurtarma ekipleri ve kıyı emniyetinin denizde kaybolan Serkan Kuloğlu’nu arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan olayın ihbar edilmesinin ardından denizdeki tekneye ulaşan deniz polisi, sahil güvenlik ve Denizden Arama Kurtarma (DAKSAR) ekiplerinin olay yerine gidişi kask kamerasına böyle yansıdı. (MB-
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