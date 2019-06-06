Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Su alan gezi teknesi yolcularını ve mürettebatını Sahil Güvenlik kurtardı

Su alan gezi teknesi yolcularını ve mürettebatını Sahil Güvenlik kurtardı

KURTARMA ÇALIŞMALARI

( MUĞLA )- Marmaris’te 10 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu gezi teknesi Kumbulük mevkisinde su almaya başlayınca yolcular ve mürettebat Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı MUĞLA

Gezi Teknesi Batın 


- Muğla’nın Marmaris ilçesinde 10 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu bir gezi teknesi Kumlubuk açıklarında su almaya başlayınca Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığından yardım istendi. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda Marmaris limanına kayıtlı Amadeus isimli gezi teknesinin su almaya başladığı belirtildi. Bölgede bulunan Sahil Güvenlik botu Kumlubük mevkisine yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri bölgedeki diğer teknelere konu hakkında bilgi vererek teknede bulunan 10 yolcunun tahliyesini sağladı. Yolcuların Harika isimli tekneye alınmasının ardından teknede bulunan mürettebat egzoz gazı çıkışı soğutma suyunu tekne içine alması sebebiyle sintinesinin dolduğu tespit edildi. Tekne içine su girişinin engellenmesi üzerine tekne içindeki su tahliyesi yapılarak teknenin batması engellendi. Tekne Sahil Güvenlik botuna yedekleme yapılarak Marmaris limanına getirildi.
4 mürettebat ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Otobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde SıkıştıOtobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde Sıkıştı
Korkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar VarKorkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar Var
Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!
Köfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 GözaltıKöfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 Gözaltı
Tarlada Kanlı Pusu!Tarlada Kanlı Pusu!
Yatak Odasında Dehşet!Yatak Odasında Dehşet!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı