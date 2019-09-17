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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
SU-35 TEKNOFEST’te nefes kesti

SU-35 TEKNOFEST’te nefes kesti

Gösteriden görüntü

Efes Ziyaretçiler Savaş Uçağı Gösteri Uçuşu 

-katılımcılardan detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Rus savaş uçağı SU-35'in Atatürk Havalimanı’nda açılışı yapılan TEKNOFEST Festivali’ndeki uçuşu nefes kesti. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapılarını ziyaretçilerine açtı. Açılışın ardından önce Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Ardından ise TEKNOFEST'te sergilenmek üzere gönderilen Rusya SU-35 savaş uçağı havalandı. Rus savaş uçağı SU-35'in Atatürk Havalimanı semalarındaki şovu adeta nefes kesti. Binlerce kişi SU-35 savaş uçağının havadaki hareketlerini büyük bir merakla izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul'da düzenlenecek TeknoFest'e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmiş, Putin Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt vererek, Rusya'nın yeni nesil savaş uçağı SU-35'i İstanbul'a göndermişti.
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