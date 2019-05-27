STS Bodrum Okul Gemisi'ni coşku ile karşıladılar...Gemi havadan görüntülendi

-geminin limana yanaşması

-korna sesleri

-Ahmet Aras'ın açıklaması



( MUĞLA ) MUĞLA



- "Ege'den Karadenize 100. Yılında Gazi'nin İzinde" yolculuğundan dönen STS Bodrum Okul Gemisi,Bodrum Limanı'na girerken denizde ve karada coşku il karşılandı. Türkiye’nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, 7 Mayıs’ta Bodrum’dan Samsun'a başlattığı yolculuğunu 19 günde tamamlayarak Bodrum’a döndü. Bodrum'dan demir aldıktan sonra sırasıyla İzmir, Çanakkale ve İstanbul'da mola veren STS Bodrum, Cumhuriyetin sembolü limanlarda ağırladığı ünlü konuklarıyla adını tüm Türkiye'ye duyurdu. 16 Mayıs'ta, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 100'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi'ne katılan STS Bodrum Okul Gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçerek Samsun'a hareket etti. Bodrum kalesi önünde görkemli karşılama Samsun'daki kutlamalarda yelken açan ve Türkiye'nin yıldızı olan STS Bodrum Okul Gemisi buradaki etkinliklerin ardından Bodrum'a doğru yelken açtı. Bodrum'a gelen STS Okul Gemisi için denizde ve karada coşkulu bir karşılama töreni gerçekleştirildi.

Kumbahçe sahil boyunca beraberindeki irili ufaklı teknelerle birlikte geçiş yapan STS Bodrum, Bodrum Kalesi önünde biriken vatandaşlar yoğun ilgisi le karşılandı. Vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ve alkışlarla beklediği STS Bodrum, liman girişinde tekneler, optimist ve laserler tarafından alkışlar ve siren sesleriyle selamlandı.Karşılama törenine, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları Önder Batmaz ve Ummahan Yurt, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, Bodrum Belediyesi'nin meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bodrum Bandosunun marşları eşliğinde limana yanaşan STS Bodrum Okul Gemisi'ne çıkan Başkan Aras, mürettabatı tek tek selamlayarak kutladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras burada yaptığı konuşmada çok gururlandığını belirterek, milli mücadelenin 100'üncü yılında gerçekleştirilen bu projeyi Atatürk ve Cumhuriyet sevdalılarına armağan ettiklerini söyledi.



19 Mayıs 1919'un Atatürk'ün Samsun'a çıktığı ve milli mücadeleyi başlattığı gün olduğunu kaydeden Başkan Aras, aynı zamanda milli mücadele destanını anlatan büyük nutkun da başlangıcı olduğunu belirterek şöyle devam etti: "İşte biz bu ruhla bütün bu arkadaşlarımızla beraber 16 Mayıs'ta İstanbul'dan tıpkı Atatürk'ün Bandırma Vapuruna bindiği gibi bizim yelkenli okul gemimize binerek Samsun'a hareket ettik ve aynı Atatürk'ün 19 Mayıs sabahı Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi'nden Samsun'a vardık. Bunun manası şuydu; Evet biz Bodrumlular olarak Atatürk'ün mirasına sahip çıkıyoruz. Cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk" Duygusal anlar yaşandı Tüm mürettebatı ile STS Bodrum'a "hoş geldiniz" diyen Aras, limandaki coşkuya katılan Bodrum halkına da "Bu gemi de sizlerin, bizler de sizlerin hizmetinizdeyiz. Hep beraber daha nice böyle güzel projelere, daha nice Atatürk sevdalılarına, daha nice Türkiye Cumhuriyeti sevenlerine ve gençlerine bu projeyi armağan ediyoruz." diye konuştu.

Başkan Aras daha sonra kızı Defne ile birlikte STS Bodrum Okul Gemisi kaptanı Mustafa Cengiz'e çiçek vererek tebrik etti. Kaptan Cengiz, "Karadeniz'in adı gibi kara sularından Bodrum'a aydınlık getirdik" sözleriyle vatandaşları selamladı. Başkan Aras'ın konuşmaya davet ettiği STS Bodrum'un tasarımcısı Yücel Köyağasıoğlu ise gördüğü manzara karşısında duygulanarak, konuşma yapamadı. Karşılama merasimindeki coşku, Bodrum Yörük Obası Derneği halk oyunları ekibinin gösterileriyle devam etti. Vatandaşlar da STS Bodrum okul gemisine çıkarak, mürettebatla kucaklaştı.

