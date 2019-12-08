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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı Haberi

Streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı Haberi

Şüphelinin üst araması

( VAN ) VAN

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Kontrol Noktası 


- Van’da streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucu maddeyle uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2 Aralık 2019 günü Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, Van’dan İzmir’e gitmek üzere havalimanına gelen S.Ü. isimli yolcunun giriş kontrol noktasında bulunan X-Ray cihazından geçtiği esnada durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldığı belirtildi. Üst aramasında göğüs bölgesine streç filmle sarılı vaziyette toplam 590 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan S.Ü. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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