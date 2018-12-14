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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
- Strasbourg saldırganının ölüm haberini, “Şerif’e ateş ettim” şarkısıyla veren kanaldan özür

- Strasbourg saldırganının ölüm haberini, “Şerif’e ateş ettim” şarkısıyla veren kanaldan özür

kanalın yayınından görüntüler

( PARİS ) PARİS

Sosyal Medya Polis Memuru Haber Kanalı Silahlı Çatışma Ölüm Haberi 


- Strasbourg saldırganı ‘Cherif Chekatt’in ölüm haberini ‘I Shot The Sheriff (Şerife/ Polis memuruna ateş ettim) şarkısı ile veren Fransa’nın en ünlü haber kanalı BFM’den özür açıklaması geldi. Fransız polisi dün akşam Strasbourg saldırganı Cherif Chekatt’ın yakalanması için bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon esnasında saldırgan Chekatt’ın polisle silahlı çatışmaya girdiği ve bu esnada üç polis memuruna ateş açtığı bildirildi.
Bu durum üzerine Fransa’nın en ünlü haber kanalı BFM, Strasbourg’da 3 kişiyi öldüren ve polislere ateş açan teröristinin ölüm haberi için yaptığı özel yayınında, Bob Marley’in “I Shot The Sheriff Sheriff ( Şerife/ Polis memuruna ateş ettim)” şarkısını çaldı. Durumu fark eden Fransızlar ciddi bir haber kanalının yaptığı bu davranışı sosyal medya üzerinden protesto etti. Kullanıcılar şarkının içeriğinde ‘bir polis memurunun vurulması’nın anlatıldığına dikkat çekerek kanalı yaptığı hatadan dolayı eleştiri yağmuruna tuttu. Gelen eleştiriler üzerine, kamuoyundan özür dileyen kanal yönetimi yapılanın bir hata olduğunu ve duruma sebep olan personeli bulmak üzere kanal içerisinde soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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