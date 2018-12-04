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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Stoltenberg: 'Rusya Azak Denizi'ni kontrol altına almaya çalışıyor' - BRÜKSEL

Stoltenberg: 'Rusya Azak Denizi'ni kontrol altına almaya çalışıyor' - BRÜKSEL

Stoltenberg: "Rusya Azak Denizi'ni kontrol altına almaya çalışıyor" - BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in basın toplantısı - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: - "Rusya, Kırım'ı ve Kerç Boğazı'nda inşa ettiği köprüyle Azak Denizi'ni kontrol altına almaya çalışıyor" - "NATO'nun Karadeniz'de güçlü bir varlığı var. Bölgedeki varlığımızı gözden geçirmeye devam edeceğiz"BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya, Kırım'ı ve Kerç Boğazı'nda inşa ettiği köprüyle Azak Denizi'ni kontrol altına almaya çalışıyor." dedi.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk oturumunun ardından basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna ve Gürcistan dışişleri bakanlarıyla bir araya geldiğini belirtti.
Rusya'nın, Ukrayna ve Gürcistan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini kaydeden Stoltenberg, "Rusya, Kırım'ı ve Kerç Boğazı'nda inşa ettiği köprüyle Azak Denizi'ni kontrol altına almaya çalışıyor." diye konuştu.
Stoltenberg, Rusya'nın, Ukraynalı gemi ve denizcilere şiddet kullandığının altını çizerek, Rusya'ya acilen gemi ve denizcileri serbest bırakması ve seyrüsefer serbestisini sağlaması çağrısını yineledi. - "Rusya Gürcistan'daki askeri gücünü geri çekmeli"Rusya'nın Abhazya ve Güney Osetya'daki askeri varlığının da komşularının sınırlarına yönelik saygısızlığını ortaya koyduğunu kaydeden Stoltenberg, "Rusya iki bölgeyi de tanımayı sonlandırmalı ve Gürcistan'daki askeri güçlerini geri çekmeli." ifadelerini kullandı.Stoltenberg, NATO'nun, Rusya'nın "agresif davranışlarına" karşı Karadeniz'deki mevcudiyetini kuvvetlendirdiği yorumunu yaparak, "NATO'nun Karadeniz'de güçlü bir varlığı var. Bölgedeki varlığımızı gözden geçirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
- "Ukrayna ve Fransa'daki durum aynı değil"Soru cevap bölümünde bir gazetecinin, "NATO'nun eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in, Ukrayna'daki gösteriler karşısında itidal çağrısında bulunduğunu" hatırlatarak, ittifakın, Fransa'daki gelişmeler ışığında bir açıklaması olup olmadığını sorusuna Stoltenberg, "İki durumun karşılaştırılması mümkün değil." yanıtını verdi.

İtidal Çağrısı Dışişleri Bakanları Basın Toplantısı Askeri Güç Toplantı 

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