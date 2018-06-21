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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Stoltenberg: 'İngiltere’ye İhtiyacımız Var'

- Stoltenberg: 'İngiltere’ye İhtiyacımız Var'

Stoltenberg konuşma yapıyor

İngiltere Basın Toplantısı Toplantı Hükümet 

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( LONDRA ) - Stoltenberg: "İngiltere’ye ihtiyacımız var" LONDRA

- İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmek için Londra’ya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İngiltere'nin NATO'ya sunduğu savunma imkanlarının hepsine ihtiyacımız var" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Theressa May ile görüşmeden önce basın toplantısı gerçekleştirdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı binasında açıklamalarda bulunan Stoltenberg, İngiltere’ye her zaman ihtiyaç durduklarını dile getirdi. İngiltere’nin NATO’da "Birinci Kademe Ülke" statüsünden ayrılma iddialarına ilişkin Stoltenberg, "İngiltere'nin NATO'ya sunduğu savunma imkanlarının hepsine ihtiyacımız var" dedi.
NATO üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarının 11 ve 12 Temmuz’da Brüksel’de toplanacağını hatırlatan Stoltenberg, devamında Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki savunma bağlarının daha da kuvvetlendiğini belirtti.

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