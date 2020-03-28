Stoklandığı öne sürülen 142 bin maske ve eldiven ele geçirildi - KONYA
- Depoda stoklanan sağlık malzemeleri - Polisin sağlık malzemesine el koyması - El konulan malzemelerin sergilenmesi Konya 'da stoklandığı öne sürülen 142 bin maske ve eldiven ele geçirildiKONYA (AA) - Konya 'da piyasadan toplanarak stoklandığı ileri sürülen 142 bin koruyucu maske ile eldiven ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki depoda piyasadan toplanan koruyucu maske ve eldivenlerin stoklandığı ihbarını aldı.Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, depoya düzenledikleri baskında 142 bin koruyucu maske ve eldiven buldu.Malzemelere el konuludu, bir kişi gözaltına alındı.
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