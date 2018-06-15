- Stockholm'de Ramazan Bayramı coşkusu İzle



- İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti. İsveç’in başkenti Stockholm’de Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Türklerin yoğun bulunduğu Fittja semtindeki Fittja Ulu Camii coşkulu bayramlaşmaya sahne oldu. Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde Stockholm'deki camilere koştu. Yer bulmakta güçlük çeken Müslümanlar bayram namazını eda etti. Bayram namazını kılmak için camiye gelen Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, "Bu benim Stockholm'de ilk Ramazan Bayramım. Göreve başlayalı bugün tam 7 ay oldu. Stockholm'deki vatandaşlarımızla bu bayram namazını kılmak benim için çok büyük mutluluk oldu. Bütün vatandaşlarımızın ve Müslüman dünyasının bayramını kutluyorum" dedi.

Namazdan sonra Büyükelçi Yunt, 1. Müsteşar Türker Oba ve Din Hizmetleri Müşaviri Fatih Karaca vatandaşlarla bayramlaştı.

