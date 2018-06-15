Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
- Stockholm'de Ramazan Bayramı coşkusu İzle

- Stockholm'de Ramazan Bayramı coşkusu İzle

Stockholm'de Ramazan Bayramı

(STOCKHOLM) STOCKHOLM

İsveç Mazda Bayram Namazı Bayramlaşma Başkent 


- İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti. İsveç’in başkenti Stockholm’de Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Türklerin yoğun bulunduğu Fittja semtindeki Fittja Ulu Camii coşkulu bayramlaşmaya sahne oldu. Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde Stockholm'deki camilere koştu. Yer bulmakta güçlük çeken Müslümanlar bayram namazını eda etti. Bayram namazını kılmak için camiye gelen Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, "Bu benim Stockholm'de ilk Ramazan Bayramım. Göreve başlayalı bugün tam 7 ay oldu. Stockholm'deki vatandaşlarımızla bu bayram namazını kılmak benim için çok büyük mutluluk oldu. Bütün vatandaşlarımızın ve Müslüman dünyasının bayramını kutluyorum" dedi.
Namazdan sonra Büyükelçi Yunt, 1. Müsteşar Türker Oba ve Din Hizmetleri Müşaviri Fatih Karaca vatandaşlarla bayramlaştı.
İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Östersunds - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme KarşılaşmasıÖstersunds - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Karşılaşması
Nusaybin'de Antitank Roketi Ele GeçirildiNusaybin'de Antitank Roketi Ele Geçirildi
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı