Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
- Stockholm'de 'Müslüman Aileler Günleri” büyük ilgi gördü

- Stockholm'de 'Müslüman Aileler Günleri” büyük ilgi gördü

Etkinlikten görüntüler

İsveç Başkent 

-detay

(STOCKHOLM) - Stockholm'de "Müslüman Aileler Günleri” büyük ilgi gördü STOCKHOLM

- İsveç'in başkenti Stockholm'de her sene yapılan "Müslüman Aileler Günleri", yoğun katılımla gerçekleşti. İsveç'in başkenti Stockholm'de Hıristiyanların Paskalya haftalık tatilinden faydalanarak her yıl yapılan 'Müslüman Aileler Günleri'ne bu sene de yoğun katılımla gerçekleşti. Finlandiya Norveç ve Danimarka gibi komşu ülkelerden vatandaşların da katıldığı etkinliğe yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
Etkinlik kapsamında düzenlenen seminerlerde, üniversitelerden akademisyenler ve din adamları konuşma yaptı. Seyahat acentelerinin Hac ve Umre rezervasyonları yaptığı etkinlikte, Alanya ve KKTC’de villa ve daire satan bir emlak firması da katıldı.
Türkiye’den ve KKTC’den ev almak isteyen katılımcılar, firmadan konu hakkında bilgi edindi. İsveç’te yaşayan Arap Bosna Hersekli ve Somalili Müslümanların tercihi ise Alanya oldu. Emlak firması sahibi Durmuş Özgen, “Müslüman Aileler Etkinliği’ne ilk kez katılıyoruz. Doğrusunu isterseniz bu kadar ilgi beklemiyorduk. Bu sebeple çok şaşkınız. İsveç'te yaşayan Müslümanlar Türkiye'yi seviyor. Tatillerini Türkiye’de geçirmek ve emekli olduklarında da Türkiye’de yaşamak istiyorlar. Biz de onları ev sahibi yapıyoruz. Burada çeşitli etkenler var. Türkiye’nin Müslüman ülke olması onları çekiyor. En mühimi Alanya'da bulunan kadınlar plajı ailelerin çok ilgisini çekiyor. Kadınların bağımsız olarak denize girebilecekleri bir ortam. Bu etkinlik bize ve Türkiye’mize çok faydalı oldu" şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Östersunds - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme KarşılaşmasıÖstersunds - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Karşılaşması
Nusaybin'de Antitank Roketi Ele GeçirildiNusaybin'de Antitank Roketi Ele Geçirildi
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı