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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
- Stockholm'de iklim değişikliği protestosu - Binlerce İsveçli iklim değişikliğine farkındalık oluşturmak için sokağa döküldü

- Stockholm'de iklim değişikliği protestosu - Binlerce İsveçli iklim değişikliğine farkındalık oluşturmak için sokağa döküldü

protetsolardan görüntüler

(STOCKHOLM) - Stockholm'de iklim değişikliği protestosu- Binlerce İsveçli iklim değişikliğine farkındalık oluşturmak için sokağa döküldü STOCKHOLM

Protesto İklim Değişikliği Farkındalık Başkent Parlamento 


- İsveç’in başkenti Stockholm’de toplanan binlerce kişi iklim değişikliğine farkındalık oluşturmak amacı ile protesto gösterisi gerçekleştirildi Dünya üzerindeki 98 ülke ve 1325 şehrinde bugün İklim değişikliğine farkındalık oluşturmak amacıyla gösterileri düzenlendi.
İsveç’in başkenti Stockholm’de bu şehirlerarasında yer aldı. Stockholm’de yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı gösteri parlamento binası önünde başladı.
Gösteri, her cuma günü Stockholm'deki parlamento binası önünde iklim değişikliğiyle ilgili yaptığı grev yapan 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg'den ilham alınarak gerçekleştirildi.
Gösteriye katılan Lise müdürü ve iklim değişikliği aktivisti Björn Axelsson yaptığı konuşmada, “Hem bitkilerde, hem de hayvanlarda yaşayan birçok tür ve insanlar iklim değişikliği nedeniyle her gün ölüyor. Bu kabul edilemez. Ayrıca bazı okullar çocukların bu gösteriye katılmalarını engelledi. İklim değişikliğini engellemek çocuklarımızın geleceği, bu yüzden bugün okulu tatil ettim "dedi.

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