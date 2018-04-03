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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Stockholm Camisi'ne yine ırkçı saldırı - STOCKHOLM

Stockholm Camisi'ne yine ırkçı saldırı - STOCKHOLM

- Stockholm Camisinin kapısına gamalı haç çizilmesiStockholm Camisi'ne yine ırkçı saldırı - Caminin kapısına gamalı haç çizildiSTOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'deki Stockholm Camisi, bir kez daha ırkçı saldırıya maruz kaldı.Stockholm Camisi Yönetimi, yaptığı açıklamada, caminin kapısına gamalı haç çizildiğini belirtti.
İslamofobik ve ırkçı saldırıların gün geçtikçe daha da arttığına işaret edilen açıklamada, saldırı kınandı.Cami yönetimi, ''Sorumlu politikacıların saldırıları kınamamaları, ırkçıların Müslüman mabetlerine saldırma özgürlüğüne neden olmadı mı?'' ifadelerini kullandı.İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Stockholm Camisi, 2017'de 22, 2018'in başından bu yana da 3 kez ırkçı saldırıların hedefi oldu.

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