STK ve kadın temsilcilerinden Diyarbakır’daki annelere destek Haberi

-Detaylar

-Basın açıklaması



( KARABÜK ) KARABÜK



- Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ve HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan annelere Karabük Sivil Toplum Kuruluşları ve Kadın Temsilcilerinden destek geldi. Diyarbakır’daki annelerin direnişine destek amacıyla Kemal Güneş Caddesinde yapılan basın açıklamasına Sivil Toplum Kuruluşları ve Kadın Temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplanan grup adına konuşan Aysun Eroğlu, bugün sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır’da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eşzamanlı olarak toplandıklarını belirterek, “Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz.Tarih, Diyarbakır’daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır.” dedi.

“Yanan anne yüreği gencecik fidanların ölümüne son verebilir” Eroğlu, günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkânsız acılara şahit olduklarını ifade ederek, “Evladımın ölüsüne bile razıyım” diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne’den Kars’a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır’daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekûn mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire Annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül’den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır’da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne “Dur!” diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat’ın ve Dicle’nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir.” diye konuştu.

Diyarbakır’da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduklarını kaydeden Eroğlu, “Bizlerde kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların ‘ne pahasına olursa olsun!’ diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte “Teröre son!” diyoruz.” İfadelerine yer verdi.