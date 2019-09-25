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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
STK temsilcilerinden Diyarbakır annelerine destek - SİVAS

STK temsilcilerinden Diyarbakır annelerine destek - SİVAS

- Açıklamaya katılan kadınlardan görüntüler - Kübra Yaraş'ın basın açıklamasını okuması SİVAS (AA) - Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek için nöbet tutan annelere destek amacıyla Sivas 'ta kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri tarafından ortak basın açıklaması yapıldı. Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri adına basın açıklamasını okuyan Kübra Yaraş, tarihin Diyarbakır annelerini ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacağını söyledi.

Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit olunduğunu belirten Yaraş, "Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz." dedi.
Açıklamaya çeşitli sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri destek verdi.

Basın Açıklaması Sivil Toplum Uluslararası Şahit 

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